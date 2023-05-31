«Полномасштабный конфликт, в котором нам придется обороняться»: Пригожин назвал точку допустимой Западом эскалации

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об эскалации конфликта со стороны Запада.
По мнению предпринимателя, приближается точка допустимой эскалации. В результате чего России придется обороняться. При этом конфликт не завершится взятием Киева, отметил Пригожин.
«Я считаю, что точка допустимой Западом эскалации конфликта скоро будет приближена, и это будет уже серьезный полномасштабный конфликт, в котором нам придется обороняться, это если проанализировать то, как сейчас идут дела. Конфликт, я уверен, что не завершится взятием Киева, опять же, анализируя ту ситуацию, в которой находится сегодняшнее состояние дел», — отметил бизнесмен в комментарии, опубликованном его пресс-службой.
Что касается отношений России с другими странами, она окажется в позиции Северной Кореи. Жать руки на саммитах еще долго не придется, считает Евгений Пригожин.
«Жать руки на саммитах нам еще долго-долго не придется, потому что, я уже много раз говорил, мы должны понять, что с точки зрения общения со всеми остальными мы будем как Северная Корея. С точки зрения уровня жизни, конечно, мы будем на порядок выше, потому что у нас на территории есть все, что нам необходимо», — резюмировал предприниматель.
Евгений Пригожин ранее рассказал о влиянии околовоенных структур на обстановку в стране. Они причастны к неудачам России, убежден бизнесмен.