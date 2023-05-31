Сотрудник колонии обвиняется в жестоком избиении осужденного в Соликамске

Правоохранители предъявили обвинения сотруднику колонии, который жестоко избил осужденного в наручниках в Соликамске, сообщили в Следственном комитете РФ по Пермскому краю.
По данным ведомства, 32-летний сотрудник нанес заключенному множественные удары по телу, заковав его перед этим наручниками.
Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, идет сбор и закрепление доказательственной базы. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит от трех до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.