«Нет никаких законодательных баз»: Пригожин высказался о возможном запрете его выступлений во время поездок по России

Пригожин предположил, что федеральные каналы не хотят, чтобы россияне знали правду. По его словам, сегодня центральные СМИ и соотечественники живут на двух разных планетах. На планете Земля происходят реальные события, а в федеральных изданиях и телеканалах на «планете Луна» озвучивается совершенно другая повестка. Он выразил сомнение, что новости о его выступлениях, как и сами встречи могут попасть под запрет.