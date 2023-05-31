«Нет никаких законодательных баз»: Пригожин высказался о возможном запрете его выступлений во время поездок по России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал скандал, связанный с предполагаемым запретом упоминаний частной военной компании в федеральных СМИ. Также он отреагировал на слухи о попытках запретить мероприятия с его участием в различных российских городах.
Пригожин предположил, что федеральные каналы не хотят, чтобы россияне знали правду. По его словам, сегодня центральные СМИ и соотечественники живут на двух разных планетах. На планете Земля происходят реальные события, а в федеральных изданиях и телеканалах на «планете Луна» озвучивается совершенно другая повестка. Он выразил сомнение, что новости о его выступлениях, как и сами встречи могут попасть под запрет.
«Поэтому если такой формат научиться запрещать, хотя к этому нет никаких законодательных баз, то законодательство должно быть значительно жестче чем в Северной Корее или, я не знаю, еще где-нибудь», — передает слова бизнесмена его пресс-служба.
Ранее основатель «оркестра» заявил, что с помощью запретов на упоминание ЧВК «Вагнер» в центральных средствах массовой информации управление по внутренней политике хочет минимизировать требование общества на справедливость.