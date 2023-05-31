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Боррель озвучил цели миссии Евросоюза по обороне Молдавии

Политика
Боррель озвучил цели миссии Евросоюза по обороне Молдавии

Миссия Евросоюза поможет Молдавии противостоять гибридным угрозам. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Политик посетил Кишинев. Он принял участие в церемонии запуска гражданской миссии по обороне и безопасности для Молдавии.

«Эта миссия обеспечит дополнительную стратегическую и оперативную поддержку для лучшей подготовки к будущим кризисам», – сказал Боррель на брифинге.

Дипломат добавил, что инициатива повысит устойчивость к гибридным угрозам, в том числе в сфере кибербезопасности. По его словам, Молдавии необходимо нарастить потенциал для предупреждения и эффективного реагирования на опасности.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о расширении численности миссии в Кишиневе. Это позволит создать новые управленческие кадры в республике.

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