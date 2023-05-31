Боррель озвучил цели миссии Евросоюза по обороне Молдавии

Миссия Евросоюза поможет Молдавии противостоять гибридным угрозам. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Политик посетил Кишинев. Он принял участие в церемонии запуска гражданской миссии по обороне и безопасности для Молдавии.
«Эта миссия обеспечит дополнительную стратегическую и оперативную поддержку для лучшей подготовки к будущим кризисам», – сказал Боррель на брифинге.
Дипломат добавил, что инициатива повысит устойчивость к гибридным угрозам, в том числе в сфере кибербезопасности. По его словам, Молдавии необходимо нарастить потенциал для предупреждения и эффективного реагирования на опасности.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о расширении численности миссии в Кишиневе. Это позволит создать новые управленческие кадры в республике.