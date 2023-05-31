Боец MMA Монсон может сняться в новом клипе SHAMAN

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон и певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, могут выпустить совместный клип.
Ветеран MMA Джефф Монсон, являющийся депутатом гордумы подмосковного Красногорска, может сняться в новом клипе SHAMAN. Эту идею журналисты интернет-издания «Подмосковье сегодня» обсудили с пресс-службой артиста.
«Можно придумать какую-нибудь историю, где артист и спортсмен вместе бы спели песню "Я русский". Но это надо делать не в виде официального релиза, а в виде любительской съемки», — отметили представители SHAMAN.
Недавно Монсон отказался от американского гражданства, пишет «360». С 2018 года боец MMA проживает в России и тренирует детей.