«Новатэк» намерен построить в Мурманской области завод по сжижению газа «из трубы»

Компания «Новатэк» планирует построить в Мурманской области завод по сжижению природного газа (СПГ) мощностью 20,4 млн тонн. Для запуска предприятия понадобится проложить газопровод, который позволит впервые сжижать сырье «из трубы», а не с месторождения, пишет «Коммерсантъ».
Старт работы двух линий завода мощностью 6,8 млн тонн каждая намечен на конец 2027 года, третья будет введена в эксплуатацию в конце 2029 года. Топливо на завод, согласно планам, будет поступать из Единой системы газоснабжения.
В связи с этим «Новатэк» обсуждает с «Газпромом» строительство газопровода «Волхов — Мурманск». Проблему отсутствия доступа к мощным газовым турбинам в условиях антироссийских санкций в рамках проекта намерены решить благодаря использованию электроприводов и дешевой электроэнергии Кольской АЭС.