Норкин: Путин может перейти к более жестким мерам после ударов украинских БПЛА по Москве

По словам журналиста, российские войска, в отличие от ВСУ, наносят удары исключительно по военным объектам Украины. Киеву не удастся избежать ответственности за удары по Москве. Путин как раз сказал, что украинские власти провоцируют Россию на зеркальный ответ, однако в Кремле подумают, как поступить правильнее.