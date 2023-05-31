Норкин: Путин может перейти к более жестким мерам после ударов украинских БПЛА по Москве

Москва может перейти к более жестким мерам после заявления президента РФ Владимира Путина об атаке украинских беспилотников, заявил ведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин.
По словам журналиста, российские войска, в отличие от ВСУ, наносят удары исключительно по военным объектам Украины. Киеву не удастся избежать ответственности за удары по Москве. Путин как раз сказал, что украинские власти провоцируют Россию на зеркальный ответ, однако в Кремле подумают, как поступить правильнее.
«Путин предупреждает о том, что мы, наверно, будем вынуждены переходить к каким-то более жестким мерам – не повторяя зеркально то, что делает Украина. По-моему, все ясно», — подчеркнул Норкин.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал атаку на Москву с попыткой Киева ответить на удар по украинскому центру принятия решений.