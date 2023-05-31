В ЮФУ рассказали, как природные механизмы помогают оптимизировать алгоритмы нейросетей

Ученые Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета занимаются созданием биоэвристик для решения задач глобальной оптимизации с помощью природных механизмов.
Многие процессы в ряде сфер жизни формулируются как задача оптимизации, то есть сокращение времени, снижение стоимости, увеличение прибыли или минимизация рисков. Для достижения этих целей наиболее эффективными считаются биоэвристические алгоритмы, или биоэвристики.
Алгоритмические приемы основаны на имитации природных механизмов эволюции и интеллектуального группового поведения особей в живой природе, пишет Федеральное агентство новостей.
«Идеи поведения исходят от природы, как правило, от биологических систем, например, колония муравьев, пчелиный рой, хемотаксис бактерий, стая китов, охотящаяся за крилем», — рассказал профессор ИКТИБ ЮФУ Сергей Родзин.
В настоящее время научный коллектив ЮФУ работает над проектом «Эффективные биоэвристики, инспирированные животным миром, на основе выявления паттернов поведения для задач оптимизации многомерных функций и сегментации изображений». Специалисты предложили алгоритм, который моделирует поведение саранчи для решения задач оптимизации многомерных мульти-экстремальных функций. Разработку уже протестировали — она показала качественные результаты.
Еще одним итогом работы ученых стал самонастраивающийся алгоритм, основанный на моделировании поведения стада травоядных животных, которые подвергаются нападению стаи хищников. В дальнейшем эксперты ЮФУ намерены создать научный задел для решения прикладных оптимизационных задач в разных областях.