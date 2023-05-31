В ЮФУ рассказали, как природные механизмы помогают оптимизировать алгоритмы нейросетей

Многие процессы в ряде сфер жизни формулируются как задача оптимизации, то есть сокращение времени, снижение стоимости, увеличение прибыли или минимизация рисков. Для достижения этих целей наиболее эффективными считаются биоэвристические алгоритмы, или биоэвристики.