Defense News: Пентагон потерял детали для истребителей F-35 на 85 миллионов долларов

В отчете Счетной палаты США содержится информация о том, что за последние пять лет Пентагон не досчитался более миллиона деталей для истребителей F-35 на общую сумму не менее 85 миллионов долларов. Об этом пишет издание Defense News, сообщает «ПолитРоссия».
По мнению экспертов издания, подобная ситуация возникла из-за отсутствия правительственной системы отслеживания запчастей. В Пентагоне попросту не знают сколько запасных деталей для истребителей находятся на складах и какова их общая стоимость.
Издание отмечает, что правительство США до сих пор не может создать собственную систему отслеживания деталей из-за разногласий межу Пентагоном и производителем истребителей F-35 корпорацией Lockheed Martin. Подобная ситуация может привести к серьезным проблемам для военной авиации США и НАТО, пишет Defense News.