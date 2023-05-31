Defense News: Пентагон потерял детали для истребителей F-35 на 85 миллионов долларов

В отчете Счетной палаты США содержится информация о том, что за последние пять лет Пентагон не досчитался более миллиона деталей для истребителей F-35 на общую сумму не менее 85 миллионов долларов. Об этом пишет издание Defense News, сообщает «ПолитРоссия».