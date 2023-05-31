Руководство ЧВК «Вагнер» разыскало в Туве дочь погибшего бойца, чтобы вручить ей награды отца

Родственники сотрудника ЧВК «Вагнер», который погиб при штурме Артемовска, получили награды погибшего героя. Об этом позаботилось руководство «оркестра».
Тувинец Чолдуг Тюлюш, который вступил в ряды «оркестра», находясь в местах заключения, получил тяжелое ранение во время операции по освобождению Артемовска. В ходе боя он ворвался на опорный пункт противника и лично уничтожил четверых солдат ВСУ. Однако сам боец был ранен.
Во время пребывания в госпитале он сообщил соседу по палате, что у него осталась дочь, общение с которой прервалось несколько лет назад. Сам же он, подписывая контракт с «оркестром», не указал ее в анкете.
«Он попросил меня взять это дело на контроль, чтобы его дочери Челге помогли всем возможным», — рассказал корреспондентам ФАН сослуживец Чогдуга.
Руководство ЧВК «Вагнер» провело расследование и сумело найти дочь погибшего бойца. Сотрудники «оркестра» приехали в селе Хемчик в республике Тыва, где девушка проживает вместе с матерью для того, чтобы передать родным Чолдуга его боевые награды — медаль «За отвагу» и «Черный крест» ЧВК, а также денежную компенсацию.
Вспоминая отца, Челга рассказала корреспондентам Федерального агентства новостей, что любила его, несмотря ни на что.
По словам матери девушки, ей хотелось бы, что бы дочь получила достойное образование и смогла вырваться из бедности.