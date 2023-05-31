«Втянуть в конфликт с НАТО». Бутина раскрыла планы нового президента Латвии на РФ

Избрание действующего главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса на пост президента демонстрирует желание прибалтийской республики втянуть Россию в прямое военное противостояние с НАТО. Об этом в Telegram-канале пишет депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Мария Бутина.
По ее словам, Ринкевичс является полной противоположностью своего предшественника — Эгилса Левитса, которого называли «пуделем» за нежелание напрямую вмешиваться в конфликты, а делать это с «безопасного расстояния». В отличие от него, новоиспеченный латвийский лидер является «шакалом», не имеющим никаких нравственных ограничений и моральных табу.
«Есть голый инстинкт самосохранения и жажда власти и богатства любой ценой, даже если эта цена — жизнь собственной нации», — рассуждает Бутина.
Политик отметила, что нынешний глава латвийского МИД — один из самых яростных противников России и готов идти до конца в противостоянии с Москвой.
«Ринкевич не просто катализирует все процессы "окончательного решения русского вопроса", он приложит максимум усилий, чтобы посредством провокаций втянуть Россию в прямое военное противостояние с НАТО», — резюмировала она.
Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич заявил, что у Евросоюза больше не осталось лишних средств для поддержания «красивой витрины» Прибалтики.