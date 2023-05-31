«Втянуть в конфликт с НАТО». Бутина раскрыла планы нового президента Латвии на РФ

По ее словам, Ринкевичс является полной противоположностью своего предшественника — Эгилса Левитса, которого называли «пуделем» за нежелание напрямую вмешиваться в конфликты, а делать это с «безопасного расстояния». В отличие от него, новоиспеченный латвийский лидер является «шакалом», не имеющим никаких нравственных ограничений и моральных табу.