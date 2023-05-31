Глава Wildberries попросила власти РФ перенести процесс госрегулирования маркетплейсов

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась к Правительству России с просьбой на время отсрочить госрегулирование отрасли электронной торговли, сообщает РИА Новости.
Глава маркетплейса, выступая на форуме «Неделя российского ритейла 2023», отметила, что понимает необходимость вышеуказанных действий со стороны государства. Однако Wildberries выступает за саморегулирование. Кроме того, компания готова сделать этот процесс максимально успешным. В скором времени фирма готова предоставить свой план для СМИ и для госорганов.
Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов ранее обратил внимание на то, что его ведомство не исключает возможности введения дополнительного регулирования для отрасли электронной коммерции. Он также предложил создать новые правовые меры совместными усилиями.