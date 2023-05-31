Глава Wildberries попросила власти РФ перенести процесс госрегулирования маркетплейсов

Глава маркетплейса, выступая на форуме «Неделя российского ритейла 2023», отметила, что понимает необходимость вышеуказанных действий со стороны государства. Однако Wildberries выступает за саморегулирование. Кроме того, компания готова сделать этот процесс максимально успешным. В скором времени фирма готова предоставить свой план для СМИ и для госорганов.