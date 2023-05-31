Минкультуры внесло в совет по отбору фильмов для детей священнослужителей

Министерство культуры пересмотрело состав экспертных советов по кино. Среди новых членов-экспертов по «детским» фильмам появились священнослужители.
Из экспертных советов по игровому, анимационному и документальному кино, фильмам для детей и юношества удалили несколько кинематографистов. Серди них оказались режиссеры Алексей Федорченко, Владимир Хотиненко, Алексей Учитель, сообщает канал «360».
Также под сокращение попали продюсеры Антон Златопольский, Петр Ануров и исполнительный директор фонда поддержки кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев.
При этом экспертный совет по фильмам для детей и юношества принял в свои ряды актера Дмитрия Певцова, настоятеля храма святителя Николая Мирликийского Дмитрия Рощина и проректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филиппа Ильяшенко.
Ранее Дмитрий Певцов заявлял, что государство должно регулировать кинопроекты на которые дает деньги. В одном из своих выступлений он цитировал протоирея Андрея Ткачева, который считает, что существование цивилизации немыслимо без запретов. Певцов добавил, что ограничения нужны и в искусстве.