Минкультуры внесло в совет по отбору фильмов для детей священнослужителей

Ранее Дмитрий Певцов заявлял, что государство должно регулировать кинопроекты на которые дает деньги. В одном из своих выступлений он цитировал протоирея Андрея Ткачева, который считает, что существование цивилизации немыслимо без запретов. Певцов добавил, что ограничения нужны и в искусстве.