Жажда наживы важнее русофобии: Эстония превратилась в ворота «серого» импорта

Между тем эстонские СМИ объявили настоящую «охоту на ведьм» — они ищут компании, которые продолжают контактировать с российским рынком. Так, в 2022 году NT Bunkering, занимающиеся транзитом мазута, оказалось в центре громкого скандала. Член правления предприятия Алексей Мюрисеп заявил, что они откажутся от использования товаров РФ только тогда, когда это будет прямо запрещено санкциями ЕС.