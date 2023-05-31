Жажда наживы важнее русофобии: Эстония превратилась в ворота «серого» импорта

Несмотря на жесткую риторику и многочисленные санкции в отношении Москвы, Эстония остается одним из главных путей «серого» импорта в Россию: в марте 2023 года экспорт из прибалтийской республики в РФ вырос на 17 миллионов по сравнению с показателями прошлого периода. Об этом пишут журналисты издания «Взгляд».
«44% от экспорта составляют машины и транспортное оборудование — это печатные машины и центрифуги», — уточнила аналитик эстонского государственного департамента статистики Яне Леппметс.
За 2022 год Таллин поставил в РФ товаров на общую сумму 761 млн евро, что составило 3,6% от всего объема эстонского экспорта. Ввезенная продукция по большей части состояла из различных механических устройств, электрического оборудования, а также измерительных и оптических приборов.
На этом фоне в МИД Эстонии призвали предпринимателей отказаться от сделок с российскими компаниями. Однако бизнес-сообщество не спешит бойкотировать выгодное сотрудничество и продолжает всячески на нем зарабатывать. Помимо этого, Таллину приходится искать «объяснение» данной ситуации, чтобы их не обвинили в проведении политики двойных стандартов.
«Экономика Эстонии весьма небольшая. Показатели экспорта сильно колеблются по месяцам. Следует сравнивать более длинные периоды, к примеру, кварталы. Если сравнивать первый квартал текущего года с четвертым кварталом прошлого, то видно, что объем экспорта из Эстонии вырос не сильно», — оправдывается сотрудник эстонского МИД Тынис Нирк.
Между тем эстонские СМИ объявили настоящую «охоту на ведьм» — они ищут компании, которые продолжают контактировать с российским рынком. Так, в 2022 году NT Bunkering, занимающиеся транзитом мазута, оказалось в центре громкого скандала. Член правления предприятия Алексей Мюрисеп заявил, что они откажутся от использования товаров РФ только тогда, когда это будет прямо запрещено санкциями ЕС.
Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич заявил, страны Прибалтики до некоторых пор были «красивой витриной», однако в обозримом будущем их ожидает лишь «отключение света».