Кирби: украинские войска перейдут в контрнаступление летом

Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление летом. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
«Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом», — сказал Кирби.
Представитель Белого дома подчеркнул, что американские военные находятся в постоянном контакте со своими украинскими коллегами с самого начала планирования контрнаступления ВСУ.