«Повесили ярмо». Как ЕС и НАТО пытаются навязать Сербии «независимость» Косово

На фоне эскалации ситуации в самопровозглашенном Косово председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о возможности ускоренной интеграции государств Западных Балкан в состав Евросоюза. Как утверждает глава ЕК, план уже готов: он подразумевает финансовую помощь странам и меры по их включению в единый рынок.
«Сегодня я хочу представить новую инициативу, чтобы направить серьезное движение в регионе — новый план роста для Западных Балкан», — сказала она на саммите по безопасности GLOBSEC в Братиславе, трансляция велась в YouTube.
По мнению фон дер Ляйен, озвученная инициатива стала «новым подходом» для Евросоюза. Глава ЕК объяснила, что Брюссель не только просит партнеров предпринять какие-либо шаги для интеграции, но и делает аналогичные действия со своей стороны.
«Наша общая цель — ускорить их путешествие в ЕС. И для этого мы двигаем Евросоюз в сторону Западных Балкан», — заявила европейская чиновница.
В балканский регион входят Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также частично признанное Косово. К слову, во время выступления фон дер Ляйен выразила обеспокоенность по поводу «недавней напряженности» в самопровозглашенной республике, призвав «восстановить спокойствие».
Обстановка в Косово
Протестные настроения в Косово продолжаются уже несколько дней. Портал Kosovo online сообщает, что в среду, 31 мая, перед зданием муниципалитета Звечана собрались тысячи сербов. Граждане развернули национальный флаг длиной в 250 метров, что стало рекордом.
Уточняется, что ранее подобное количество людей, которые единовременно бы выступали против действий албанских властей непризнанной республики, никогда не фиксировалось. Между тем силы НАТО в регионе — KFOR — растянули несколько рядов колючей проволоки вокруг здания муниципалитета.
«Протестующие толпы надо либо отправить обратно в Сербию или посадить в тюрьмы в Косово», — пригрозил премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти на форуме GLOBSEC.
ЕС и Косово
Сложившуюся ситуацию нельзя рассматривать поверхностно, в том числе с точки зрения присутствия НАТО или США в регионе. Кандидат исторических наук, эксперт по Балканам Анна Филимонова в беседе с «Политикой Сегодня» подчеркнула, что «коллективный Запад» никогда не скрывал своих намерений в отношении Косово, а силовые действия блока — лишь «верхушка айсберга».
«НАТО завершает выполнение своего проекта, ЕС здесь никакой самостоятельной роли не играл, не играет и не будет играть. Они все делают только одно — завершают проект оформления независимости Косово. Никакого другого смысла в происходящем нет», — констатировала Филимонова.
Собеседница «ПС» объяснила, что идет подготовка правового поля для укрепления государственности Косово и обретения им соответствующих атрибутов, что на самом деле не имеет никаких оснований в международном праве. Ни по каким признакам частично признанная республика не является и не может являться государством, заверила эксперт.
Сербия «обязана»?
Тем не менее, как напомнила Филимонова, еще при сербском президенте Борисе Тадиче Белград заключил Соглашение об ассоциации и стабилизации (САС) с Евросоюзом. И в этом документе есть статьи, которые совершенно четко трактуют Косово как независимое государство и обязывают Сербию установить с республикой «добрососедские отношения», отметила эксперт.
«Это обязательство приоритетно по отношению к национальному законодательству, Сербия должна выполнять САС независимо от того, вступит ли страна в ЕС или нет. Это просто ее международное обязательство. Таков Запад — он навязал, повесил это ярмо на Сербию», — рассуждает эксперт.
После чего последовал ряд соглашений, вытекающих из заданного САС направления. Среди таких документов Филимонова перечислила Брюссельское соглашение 2013 года, соглашение об экономической нормализации в Косово и Сербии (неофициально известное как Вашингтонское соглашение) 2020 года, Тиранскую декларацию 2022 года, Брюссельско-Охридское соглашение февраля-марта 2023 года.
Благодаря всем достигнутым договоренностям под эгидой ЕС и при посредничестве США, самопровозглашенная республика Косово получила все атрибуты государственности, тогда как Сербия — ничего. Поэтому нынешняя эскалация стала лишь техническим моментом, когда сербы «приводятся к покорности», заключила Филимонова.
Нынешнее обострение конфликта произошло в пятницу, 26 мая, когда сербы вышли на акции протеста к муниципалитетам Лепосавича, Зубин-Потока, Звечана на севере Косово и Косовска-Митровицы в Метохии. Как Белград оказался на пороге вооруженного столкновения с НАТО — читайте в материале «Политики Сегодня».