«Повесили ярмо». Как ЕС и НАТО пытаются навязать Сербии «независимость» Косово

Тем не менее, как напомнила Филимонова, еще при сербском президенте Борисе Тадиче Белград заключил Соглашение об ассоциации и стабилизации (САС) с Евросоюзом. И в этом документе есть статьи, которые совершенно четко трактуют Косово как независимое государство и обязывают Сербию установить с республикой «добрососедские отношения», отметила эксперт.