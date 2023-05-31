Госдума ратифицировала соглашение в сфере поставок природного газа в КНР

Нижняя палата парламента РФ утвердила текст соглашения между Москвой и Пекином, направленного на сотрудничество двух государств в сфере поставок отечественного природного газа по дальневосточному маршруту в Китай, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно имеющимся данным, первоначальный договор между странами был подписан 31 января 2023 года. Последний определяет условия сотрудничества по экспорту голубого топлива по трансграничному участку газопровода через реку Уссури и в районе городов Дальнереченск и Хулинь.
Стороны предполагают, что после выхода проекта на полную мощность объем поставок в Китай увеличится на 10 млрд кубометров. Тогда его совокупный показатель, включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири», достигнет отметки в 48 млрд кубометров в год.