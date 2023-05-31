Госдума ратифицировала соглашение в сфере поставок природного газа в КНР

Стороны предполагают, что после выхода проекта на полную мощность объем поставок в Китай увеличится на 10 млрд кубометров. Тогда его совокупный показатель, включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири», достигнет отметки в 48 млрд кубометров в год.