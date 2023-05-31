Львовские власти «дерусифицировали» улицу писателя Толстого

Власти украинского Львова «дерусифицировали» улицу, названную в честь русского писателя Льва Толстого.
Теперь она носит имя бывшего начальника украинской греко-католической церкви Любомира Гузара. Информацию о переименовании улицы подтвердил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
«С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого. Теперь у нас есть улица блаженнейшего патриарха Любомира Гузара», — написал он в своем Telegram-канале.
В украинской столице ранее переименовали проспект Юрия Гагарина. Он получил название в честь Леонида Каденюка. Это первый украинский космонавт, совершивший полет в космос. Также были переименованы улица и площадь Льва Толстого, бульвар Перова.