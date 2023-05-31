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Эксперт Юшков: рост затрат вынуждает Белоруссию повышать цену на транзит нефти

Экономика
globallookpress / Stefan Klein

Затраты Белоруссии на транзит нефти по трубопроводу «Дружба» выросли на фоне сокращения прокачки по ее участку магистрали. Такое положение вынуждает Минск поднимать цену на транспортировку энергоресурса по его территории, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

По его словам, объемы транзита нефти по Белоруссии в последнее время значительно уменьшились. В основном такая ситуация наблюдается на северной ветке трубопровода, которая используется для транспортировки сырья в Польшу и Германию.

Так, ФРГ отказалась не только от российского энергоресурса в целом, но и от «Дружбы» в частности. У Варшавы сначала закончился контракт на поставку из России, а потом и сама Москва прекратила отправлять нефть Польше, пояснил эксперт.

Сейчас магистраль работает редко и включается лишь для прокачки нефти из Казахстана. Это оборачивается ростом затрат Белоруссии на обслуживание своего участка магистрали, поэтому она хочет поднять цену на транзит, уточнил Юшков.

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