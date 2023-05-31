Newsweek: ВСУ активно используют террористическую тактику по геймификации боевых действий

Подразделения ВСУ стали использовать коммерческие дроны и камеры GoPro для записи видеороликов боевых действий с целью их дальнейшего распространения в социальных сетях. Они фактически переняли тактику террористов по геймификации сражений, заявили обозреватели издания Newsweek.
«Украинские батальоны, такие как "Белые волки", ведут съемки с высоты птичьего полета, чтобы потом использовать отснятое в социальных сетях. Это граничит с геймификацией реальных боев», — говорится в публикации.
Аналитики подчеркнули, что такие же жесткие методы использовали боевики группировки ИГ✱ (запрещенная в России террористическая организация). По их словам, последние делали это в рамках вербовочных кампаний.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация