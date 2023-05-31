Действующий президент Украины Владимир Зеленский серьезно недооценивает боевой потенциал российской армии, что сулит огромные проблемы ВСУ. Об этом заявил украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.
«Я бы не расслаблялся... Прошлые просчеты стали великой бедой для Киева», — подчеркнул Кривонос.
Он высмеял заявления Зеленского о якобы имеющейся слабости ВС РФ. Российская армия имеет большое преимущество над ВСУ не только в количестве личного состава и вооружения, но и в подготовке солдат и офицеров, а также в техническом отношении, особенно в авиационных возможностях. Контрнаступление украинских войск без поддержки с воздуха приведет к катастрофическим последствиям, предупредил Кривонос.