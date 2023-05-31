Украинский генерал Кривонос обвинил Зеленского в недооценке возможностей ВС РФ

Он высмеял заявления Зеленского о якобы имеющейся слабости ВС РФ. Российская армия имеет большое преимущество над ВСУ не только в количестве личного состава и вооружения, но и в подготовке солдат и офицеров, а также в техническом отношении, особенно в авиационных возможностях. Контрнаступление украинских войск без поддержки с воздуха приведет к катастрофическим последствиям, предупредил Кривонос.