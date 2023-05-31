Немецкую партию «Зеленые» начали покидать видные политические деятели, среди них — бывший руководитель фракции в Ольденбурге Энн Люк, которая проработала в экологической политсиле в общей сложности 30 лет.
В интервью журналу Focus она объяснила свое решение «предательством» со стороны лидеров партии — главы МИД ФРГ Анналены Бербок и вице-канцлера, министра экономики и проблем климата Роберта Хабека.
«“Зеленые” предали свои идеалы. Они стали закрытой партией, перестали быть близки к народу, и — что для меня хуже всего — они больше не являются партией мира», — посетовала женщина.
Госпожа Люк указала, что в предвыборной программе партии, которая фактически «выросла» из экологического и мирного движения, говорилось о недопустимости отправки тяжелого вооружения в зону боевых действий на Украине. Однако теперь западные страны поставляют Киеву снаряды с обеденным ураном, не считая их такими уж опасными.
Но все же последней каплей для экс-руководителя фракции «Зеленых» в Ольденбурге стало резонансное высказывание Анналены Бербок о том, что Европа находится «в состоянии войны» с Россией. По признанию Энн Люк, услышав такие слова, она попросту «потеряла дар речи».
«Это были мои последние дни в качестве члена партии, и я не могла это так просто оставить. К сожалению, Бэрбок часто говорит очень необдуманные вещи. <…> При этом она — главный дипломат нашей страны. Любое воинственное поведение неуместно, потому что вызывает обратную деэскалацию. Украина важна для нее. Но разве в таком случае она не должна была бы хотеть положить конец войне <…> в первую очередь путем переговоров?» — задалась вопросом политик.
Люк также напомнила, что в марте этого года крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые с 2018-го опередила «Зеленых» в рейтинге популярности политических объединений Германии. По ее мнению, подобные изменения в электоральных предпочтениях граждан совсем не удивительны: АдГ, в отличие от экологов, апеллирует к страхам, которые обуревают простых людей, поэтому последние чувствуют себя «понятыми».