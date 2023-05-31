Немецкие политики начали покидать партию «Зеленые» из-за предательства Бербок

Люк также напомнила, что в марте этого года крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые с 2018-го опередила «Зеленых» в рейтинге популярности политических объединений Германии. По ее мнению, подобные изменения в электоральных предпочтениях граждан совсем не удивительны: АдГ, в отличие от экологов, апеллирует к страхам, которые обуревают простых людей, поэтому последние чувствуют себя «понятыми».