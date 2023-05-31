Спикер Госдумы Володин представит Россию на инаугурации Эрдогана в Турции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин станет представлять Россию на инаугурации главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. С таким заявлением выступил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Дипломат пообщался с журналистами, которые и поинтересовались у него, известно ли, кто выступит официальным лицом страны на торжественной церемонии в республике. Он дал на это краткий и емкий ответ.
«Да, Вячеслав Викторович Володин», — подчеркнул Ушаков.
Ранее стало известно, что Эрдоган может официально вступить в должность уже в конце текущей недели. В частности, 3 июня. Такую возможность допустил советник турецкого лидера Мехмет Учум, сообщив об этом в своем Twitter.