Сбежавшая из РФ Земфира* получила гражданство Франции

Земфира✱ Рамазанова, известная под псевдонимом Земфира✱ (в РФ признана иностранным агентом), уже почти два года живет во Франции вместе с партнером по бизнесу Ренатой Литвиновой. Они создали компанию «Рената» в Париже, занимающуюся исполнительским искусством. Согласно информации Telegram-канала SHOT, Рамазанова уже успела получить французское гражданство.
Однако, несмотря на это, Земфира не отказывается от связей с Россией. Недавно она зарегистрировала новое юридическое лицо «Родина» в Москве, которое будет заниматься звукозаписью. Таким образом, артистка сохраняет связь с родиной и почему-то не «сжигает все мосты».
Кроме того, Земфира подала иск к Минюсту РФ с требованием снять с нее статус иностранного агента.
Ранее российский тележурналист Владимир Соловьев одобрительно отреагировал на попытки некоторых эстрадных звезд оспорить статус иноагента. Вот только наказать их ведущий предложил еще более сурово.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами