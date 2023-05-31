Сбежавшая из РФ Земфира* получила гражданство Франции

Однако, несмотря на это, Земфира не отказывается от связей с Россией. Недавно она зарегистрировала новое юридическое лицо «Родина» в Москве, которое будет заниматься звукозаписью. Таким образом, артистка сохраняет связь с родиной и почему-то не «сжигает все мосты».