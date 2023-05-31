Пригожин обсудил с губернатором Ленобласти выплаты для бойцов ЧВК в случае их ранения или гибели

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил информацию, что бойцам и их семьям из Ленобласти будут предоставлены социальные выплаты в случае ранения или гибели в зоне СВО. Этот вопрос бизнесмен обсудил с главой региона Александром Дрозденко.