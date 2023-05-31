Пригожин обсудил с губернатором Ленобласти выплаты для бойцов ЧВК в случае их ранения или гибели

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил информацию, что бойцам и их семьям из Ленобласти будут предоставлены социальные выплаты в случае ранения или гибели в зоне СВО. Этот вопрос бизнесмен обсудил с главой региона Александром Дрозденко.
Предприниматель выразил уверенность, что все обещания будут выполнены.
«Да, я разговаривал с губернатором Ленобласти по телефону. Действительно, он советовался, как лучше сделать эти выплаты и дал контакты лиц, которые запросили с нас списки жителей Ленинградской области. Мы сейчас этим занимаемся, в процессе. Никаких проблем нет. Рассчитываем, что, да, действительно, все, что обещано, будет выполнено», — подчеркнул Пригожин, аудиокомментарий которого публикует его пресс-служба.
Ранее основатель «оркестра» подтвердил, что часть бойцов ЧВК «Вагнер» получила государственные награды за взятие Артемовска.