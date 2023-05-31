Глава Польши Дуда неожиданным образом признал успехи Путина

Президент России Владимир Путин не понес поражения ни в одном противостоянии. На это вдруг указал глава Польши Анджей Дуда.
По словам политика, многие верят, что российский лидер проиграл украинский конфликт, и его провал заключается в присоединении Финляндии к блоку НАТО. На этом фоне глава республики неожиданным образом признал успехи Путина.
«Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — подчеркнул Дуда в разговоре с гендиректором Dow Jones и издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром.
Польский лидер обратил внимание на преимущества официальной Москвы перед Киевом. Дуда напомнил, что РФ представляет собой ядерную сверхдержаву, которая имеет огромные запасы оружия.