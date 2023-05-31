WSJ: Макрон рекомендовал Зеленскому провести саммит для изменения мирного плана Киева

Французский лидер Эммануэль Макрон посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по урегулированию конфликта в Париже, сообщает The Wall Street Journal.
По информации осведомленных источников, с аналогичными инициативами выступили представители Дании и Швеции. Все дело в том, что лидеры ЕС хотят оказать давление на киевский режим для изменения украинского мирного плана.
Авторы подчеркнули, что мирная инициатива, по мнению представителей ЕС, должна учитывать интересы Индии, Китая, Бразилии и других государств, которые хотят урегулировать кризис.
В офисе Зеленского до этого заявили, что Киев будет вести мирные переговоры с Москвой исключительно на украинских условиях.