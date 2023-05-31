«Ситуация ухудшается»: Федоров поведал о прозвеневшем «первом звоночке» для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский постепенно теряет контроль над ситуацией в стране. Такой вывод в эфире радио Sputnik сделал президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.
Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос сообщил, что украинский суд обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное дело в связи с возможной госизменой со стороны действующего президента и его ближайшего окружения.
«Обязали открыть уголовное дело по статье "государственная измена" на Зеленского и ко! Напомню, карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, но мы судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование», — заявил народный избранник.
По словам Лероса, Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и некоторые другие чиновники должны быть допрошены в качестве главных фигурантов назначения агентов ФСБ в структуру Службы безопасности Украины (СБУ).
Однако Федоров усомнился в том, что данное уголовное дело дойдет до суда, пока ведутся боевые действия. По его мнению, украинские власти пристально следят за любыми попытками дестабилизировать обстановку в стране.
«Для Зеленского это, конечно, первый сигнал, первый звоночек. Но к каким-то конкретным результатам это не приведет», — выразил уверенность эксперт.
В то же время сам факт инцидента демонстрирует слабые позиции Зеленского внутри страны, добавил Федоров.
«То, что такие процессы начались внутри украинского истеблишмента, возможно, говорит о том, что Зеленский постепенно начинает терять влияние. Больших результатов у него нет, а ситуация только ухудшается», —резюмировал Федоров.
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