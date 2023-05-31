Водитель предстанет перед судом за пьяное ДТП с двумя погибшими на Кубани

Сотрудники прокуратуры направили уголовное дело о пьяном ДТП в суд. Авария произошла в августе 2022 года в Краснодарском крае, сообщили местные СМИ.
Предварительно установлено, что 47-летний водитель из Новочеркасска был в состоянии алкогольного опьянения, когда управлял своим автомобилем на автодороге Краснодар — Ейск. Он не смог справиться с управлением, выехал на обочину и столкнулся с встречным автомобилем, в котором ехали четверо людей.
В результате происшествия все четверо получили тяжелые травмы. Двое из них позднее скончались в больнице, в том числе 13-летний подросток. Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Мужчине грозит до 15 лет заключения.