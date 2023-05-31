Водитель предстанет перед судом за пьяное ДТП с двумя погибшими на Кубани

Предварительно установлено, что 47-летний водитель из Новочеркасска был в состоянии алкогольного опьянения, когда управлял своим автомобилем на автодороге Краснодар — Ейск. Он не смог справиться с управлением, выехал на обочину и столкнулся с встречным автомобилем, в котором ехали четверо людей.