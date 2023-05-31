В Польше арестовали украинскую беженку за продажу приемных детей педофилам

Полиция в Польше арестовала 52-летнюю беженку из Украины. Ее обвиняют в продаже детей педофилам, сообщает Gazeta Wyborcza.
Задержание злоумышленницы произошло в городе Познани. Установлено, что женщина приехала в страну из Синельниково Днепропетровской области.
Она воспитывает десятерых приемных детей в возрасте от четырех до 16 лет.
Польские волонтеры выяснили, что приемыши голодные и запуганные. Ребят отвели в кино, чтобы узнать подробности их жизни с приемной матерью. Оказалось, что женщина заставляла детей есть экскременты и била по половым органам.