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В Польше арестовали украинскую беженку за продажу приемных детей педофилам

Происшествия
В Польше арестовали украинскую беженку за продажу приемных детей педофилам

Полиция в Польше арестовала 52-летнюю беженку из Украины. Ее обвиняют в продаже детей педофилам, сообщает Gazeta Wyborcza.

Задержание злоумышленницы произошло в городе Познани. Установлено, что женщина приехала в страну из Синельниково Днепропетровской области.

Она воспитывает десятерых приемных детей в возрасте от четырех до 16 лет.

Польские волонтеры выяснили, что приемыши голодные и запуганные. Ребят отвели в кино, чтобы узнать подробности их жизни с приемной матерью. Оказалось, что женщина заставляла детей есть экскременты и била по половым органам.

#педофил #дети #Украина