Слова главы МИД Британии Клеверли об Украине привели в ярость пользователей Сети

Пользователи Twitter задали главе МИД Британии Джеймсу Клеверли неудобные вопросы после обещания поставлять Киеву оружие. Лондон не хочет мирного урегулирования конфликта, считают в Сети.
Слова дипломата об Украине привели в ярость юзеров. Пользователи Twitter пожелали скорейшего выхода Британии из НАТО.
«Ты просто воинственная марионетка», — высказался в адрес Клеверли один из комментаторов.
Ранее британский министр заявил, что Киев имеет право использовать свои силы за пределами украинских границ для борьбы с РФ. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Лондон воюет с Москвой. В таком случае любое должностное лицо Британии может стать целью в ходе конфликта, добавил политик.