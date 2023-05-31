Слова главы МИД Британии Клеверли об Украине привели в ярость пользователей Сети

Ранее британский министр заявил, что Киев имеет право использовать свои силы за пределами украинских границ для борьбы с РФ. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Лондон воюет с Москвой. В таком случае любое должностное лицо Британии может стать целью в ходе конфликта, добавил политик.