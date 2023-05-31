Бутерброд с колбасой раз в три дня: немцев попросили есть не более 10 граммов мяса в сутки

Представители партии «Зеленых» не первый раз выступают с предложением снизить потребление этого продукта. В случае реализации инициативы Джема Оздемира немцам придется довольствоваться 10 граммами мяса в день. Это бутерброд с колбасой раз в три дня или сарделька раз в десять дней.