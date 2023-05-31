На сегодняшний день мобилизованных должно быть с учетом резервов около 2 миллионов человек — Пригожин

Руководитель «оркестра» рассказал, как он относится к вопросу об увеличении численности армии. Он также прокомментировал информацию о том, как на это смотрит Генеральный штаб ВС РФ в лице заместителя начальника Главного оперативного управления Игоря Дылевского. Последний полагает, что текущей численности в 1,5 млн хватит для выполнения задач по отражению угроз.