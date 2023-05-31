На сегодняшний день мобилизованных должно быть с учетом резервов около 2 миллионов человек — Пригожин

Вооруженным силам России следует нарастить численность. Своими рассуждениями на эту тему поделился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Аудиокомментарий приводит его пресс-служба.
Руководитель «оркестра» рассказал, как он относится к вопросу об увеличении численности армии. Он также прокомментировал информацию о том, как на это смотрит Генеральный штаб ВС РФ в лице заместителя начальника Главного оперативного управления Игоря Дылевского. Последний полагает, что текущей численности в 1,5 млн хватит для выполнения задач по отражению угроз.
«На сегодняшний день, я считаю, мобилизованных должно быть с учетом резервов около 2 млн человек, это мое мнение. У Дылевского оно может быть абсолютно другое», — отметил Пригожин.
Пригожин ранее направил письма в прокуратуру и Следственный комитет РФ, чтобы ведомства начали проверку в отношении высших чинов Минобороны России.