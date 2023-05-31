Захарова посмеялась над «нежелающими эскалации» США после заявления о войне с Россией

Соединенные Штаты сами спровоцировали украинский кризис, а теперь заявляют о нежелании эскалации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так дипломат отреагировала на заявление Белого дома о том, что США не желают войны между Россией и Западом после атаки украинских БПЛА на Москву.
По словам Захаровой, война Запада в гибридном формате продолжается на протяжении долгого времени.
«Смешно. Сами сломали дом, сами облили бензином, сами подожгли, сами подбрасывают петард и дров, а теперь заявляют о "нежелании эскалации"», — написала дипломат в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что власти США выступили против ударов ВСУ внутри России.