Начнутся потрясения: новая валюта БРИКС сделает из США региональную державу

По мнению эксперта, дедолларизация в конечном итоге обернется для Вашингтона потерей серьезного инструмента контроля над другими странами. Ведь благодаря широкому распространению американской валюты Штаты могли покупать любых специалистов со всего мира. Однако непомерные аппетиты Белого дома сыграли против него.