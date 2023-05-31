Начнутся потрясения: новая валюта БРИКС сделает из США региональную державу

Процесс отказа от доллара сильно ударит по Соединенным Штатам, но облегчит жизнь всем остальным странам. Такой вывод сделал экономист Александр Дудчак в комментарии изданию «ПолитЭксперт».
«Доллар — такая гангрена на теле человечества, которую нужно отрезать, чтобы она не появлялась. Метастазы нужно удалять», — констатировал он.
По мнению эксперта, дедолларизация в конечном итоге обернется для Вашингтона потерей серьезного инструмента контроля над другими странами. Ведь благодаря широкому распространению американской валюты Штаты могли покупать любых специалистов со всего мира. Однако непомерные аппетиты Белого дома сыграли против него.
Дудчак заметил, что внутренние противоречия в США продолжают нарастать — часть штатов имеет совершенно отличные от официального курса американских властей цели и планы на будущее.
Сейчас человечество проходит этап глобальных преобразований, которые полностью изменят его жизнь, заметил аналитик. Появление единой валюты БРИКС является одним из примеров этих процессов.
«Валюта БРИКС пока в качестве ожиданий, но такое вполне может быть. Процесс сложный и будет сопровождаться сотрясениями и потрясениями по всей планете, хотя, с другой стороны, США не умрут совсем, будут одной из региональных держав, а может, и не одной», — заключил Дудчак.
Ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии ведут переговоры по поводу присоединения к Новому банку развития БРИКС.