Белый дом: США не поощряют атаки ВСУ на территорию России

Соединенные Штаты не поощряют атаки ВСУ на территорию России и добились заверений от Киева, что поставляемое американское оружие не будет использоваться для этих операций. Об этом заявили официальные представители Белого дома.
В Вашингтоне также отметили, что США не хотят эскалации конфликта на Украине в «войну против Запада» из-за атак украинских военных на российскую территорию.
Ранее в Белом доме заявили, что контрнаступление ВСУ начнется летом, по этому вопросу представители администрации президента США Джо Байдена постоянно контактируют с Офисом президента Украины Владимира Зеленского.