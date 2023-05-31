FT: на Западе уверены, что за атаками на территорию России стоит Украина

Многие западные политики уверены, что за недавними атаками на территорию России стоит Украина. Об этом пишет издание Financial Times.
Эксперты издания отмечают, что большинство сторонников Киева на Западе обеспокоены последними атаками украинских дронов на Москву и рейдом ДРГ ВСУ в Белгородскую область, так как неоднократно призывали Украину не использовать оружие НАТО для проведения таких операций.
«Несмотря на публичные отрицания со стороны украинских чиновников по поводу атак на российскую территорию, западные чиновники убеждены, что Киев стоит за рядом операций на территории своего врага», — пишет Financial Times.
Высокопоставленный западный чиновник заявил изданию, что Украина продолжает рассматривать атаки на российские регионы, как оборонительные действия.