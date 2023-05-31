FT: на Западе уверены, что за атаками на территорию России стоит Украина

Эксперты издания отмечают, что большинство сторонников Киева на Западе обеспокоены последними атаками украинских дронов на Москву и рейдом ДРГ ВСУ в Белгородскую область, так как неоднократно призывали Украину не использовать оружие НАТО для проведения таких операций.