Руководству НАТО нужно не забывать, что Россия в силах «отменить» любую из стран коллективного Запада. На это обратил внимание политолог Дмитрий Саймс.
По его словам, США закрыли глаза на фундаментальный принцип — «любое действие рождает противодействие». Официальная Москва в свою очередь не использовала и малой части своих возможностей в текущем конфликте.
Эксперт предупредил, что у российского руководства есть инструменты, которые способны «отменить» кажущиеся неуязвимыми западные государства. Он сделал особый акцент на передовых системах вооружений страны.
«Очень много чего можно упомянуть, что могла бы сделать Россия против коллективного Запада — например, "отменить" такое государство, как Великобритания, что, в общем-то, тоже в пределах российских возможностей», — направил предупреждающий сигнал Саймс в программе «Большая игра» на Первом канале.
Ранее стало известно, что Соединенное Королевство подталкивает Украину к организации антироссийских террористических операций. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Мозамбике на пресс-конференции.