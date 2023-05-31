На Урале вынесли приговор водителю автобуса по делу о ДТП с восемью жертвами

Фигурантами уголовного дела стали водитель и директор компании «Нижнетуринское автотранспортное предприятие». Первому было назначено четыре года лишения свободы с запретом на управление транспортными средствами на два года и шесть месяцев. Однако суд, учитывая смягчающие обстоятельства, заменил наказание на принудительные работы на четыре года.