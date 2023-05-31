На Урале вынесли приговор водителю автобуса по делу о ДТП с восемью жертвами

Суд в Свердловской области вынес приговор по уголовному делу, связанному с трагическим ДТП, произошедшим летом 2021 года. Тогда автобус протаранил ворота комбината «Электрохимприбор» и сбил нескольких пешеходов, в результате погибли восемь человек, а еще двое пострадали. В суде было установлено, что к аварии привело неисправное состояние тормозов.
Фигурантами уголовного дела стали водитель и директор компании «Нижнетуринское автотранспортное предприятие». Первому было назначено четыре года лишения свободы с запретом на управление транспортными средствами на два года и шесть месяцев. Однако суд, учитывая смягчающие обстоятельства, заменил наказание на принудительные работы на четыре года.
Директору был назначен один год ограничения свободы. Однако приговор не является окончательным, он может быть обжалован в вышестоящих инстанциях.
Также было возбуждено дело против механика компании. Материалы были вынесены в отдельное производство в связи с болезнью подсудимого.