«Этим будут заниматься следственные органы»: Пригожин добивается проверки действий генералитета Минобороны в ходе СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что направил письма в Следственный комитет РФ и прокуратуру с просьбой проверить факты совершения преступлений некоторыми высшими функционерами Министерства обороны России в ходе подготовки и проведения спецоперации.
Бизнесмен уточнил, что указанные письма не будут опубликованы, так как содержащаяся в них информация станет предметом изучения следственных органов.
«Сегодня я отправил в Следственный комитет и прокуратуру РФ письма с просьбой проверить по факту совершения преступления при подготовке и в ходе проведения СВО ряд высших функционеров Министерства обороны Российской Федерации. Данные письма опубликованы не будут, ввиду того что этим будут заниматься следственные органы», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Ранее предприниматель заявил, что для победного завершения спецоперации необходимо заставить руководство Минобороны РФ меняться. Если этого не произойдет, то Россию ждет поражение, резюмировал Пригожин.