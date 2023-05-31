Официальный Берлин решил закрыть российские генконсульства в Германии в ответ на «действия» Москвы. Об этом рассказали в прессе.
Германия отозвала разрешение на работу 4 российских генконсульств в стране. Также Берлин сократит немецкое присутствие в РФ. Речь идет о закрытии диппредставительств в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске.
Ранее МИД России вызвал в ведомство посла Финляндии и сообщил о прекращении работы консульств в Мурманске и Петрозаводске. Более того, будет закрыта и канцелярия диппредставительства РФ в Лаппеенранте.