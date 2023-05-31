Охлобыстин поддержал Урганта и поднял на смех иноагента Галкина

Актер театра и кино Иван Охлобыстин поделился мнением о телеведущих Иване Урганте и Максиме Галкине✱ (признан иностранным агентом в РФ).
Звезда сериала «Интерны» Иван Охлобыстин заявил, что относится к Ивану Урганту уважительнее, чем к его коллеге Максиму Галкину. Об этом актер рассказал в интервью YouTube-каналу «Медиаметрика».
«Галкин — это такой балаганный… Переездные есть цирки, и там есть переездные шутники. Вот он еще мог бы выдувать огонь либо доставать кролика. Ургант все же серьезный журналист, дико харизматичный парень», — заявил Охлобыстин.
Галкин и Ургант осудили проведение специальной военной операции ВС РФ на Украине. Супруг Аллы Пугачевой покинул Россию, а Ургант уехал за рубеж лишь на время.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами