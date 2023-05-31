Кедми объяснил истерическую активность командования ВСУ

Кедми объяснил, что диверсионная и даже откровенно террористическая деятельность украинских силовиков «не изменит ни на миллиграмм, ни на миллиметр» тяжелого состояния ВСУ, которые несут ежедневные и по большому счету невосполнимые потери от мощных ударов российской армии.