За последние несколько недель киевский режим предпринял ряд авантюрных атак против российских объектов. Это малоэффективная и истерическая активность командования ВСУ связана с нарастающими военными неудачами украинской армии, заявил политолог Яков Кедми.
«Поэтому идет атака морских беспилотников, поэтому идет рейд на Белгород, поэтому беспилотники летят в сторону Москвы. Это не принесет никакого военного успеха», — сообщил бывший директор израильской спецслужбы «Натив» в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым».
Кедми объяснил, что диверсионная и даже откровенно террористическая деятельность украинских силовиков «не изменит ни на миллиграмм, ни на миллиметр» тяжелого состояния ВСУ, которые несут ежедневные и по большому счету невосполнимые потери от мощных ударов российской армии.