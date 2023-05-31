Шурыгин: уцелевший при атаке на Москву украинский БПЛА скоро раскроет РФ свою тайну

Судя по количеству и параметрам примененных дронов, Киев не ставил перед собой серьезных целей, поскольку все это не позволило бы ему хоть как-то изменить обстановку в России. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате налета БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, никто из жителей серьезно не пострадал.