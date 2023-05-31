Шурыгин: уцелевший при атаке на Москву украинский БПЛА скоро раскроет РФ свою тайну

Попытка украинских властей атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) носила преимущественно пропагандистский характер. Такой вывод в эфире радио Sputnik сделал военный эксперт Владислав Шурыгин.
Судя по количеству и параметрам примененных дронов, Киев не ставил перед собой серьезных целей, поскольку все это не позволило бы ему хоть как-то изменить обстановку в России. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате налета БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, никто из жителей серьезно не пострадал.
«Безусловно, главная задача была произвести психологическое воздействие на российское население. То есть, условно говоря, "закошмарить" и под это все было сделано», — прокомментировал он.
Шурыгин добавил, что в целом виде к российским специалистам попал как минимум один беспилотник. В настоящее время они работают над тем, чтобы получить информацию о его маршруте полета.
«Совершенно понятно, такое количество беспилотников нигде и никак не может изменить обстановку. Сами эти беспилотники не являются каким-то "вундерваффе", они даже не дотягивают по своим параметрам до наших "Гераней"», — резюмировал военный эксперт.
Атака украинских беспилотников на Москву произошла утром 30 мая. После случившегося СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее о налете дронов читайте в статье «Политики Сегодня».