Лавров осадил американского посла Бригети после слов о поставках оружия ЮАР Москве

Послу США в ЮАР Рубену Бригети следует знать свое место и не лезть в чужие дела. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Недавно американский дипломат выразил мнение, что ЮАР якобы поставляет оружие Москве. Лавров с помощью одного высказывания осадил Бригетти.
«Если послу США что-то показалось – надо знать свое место и не лезть в чужие дела», – сказал Лавров.
Российский дипломат добавил, что Москва не нарушает международное право. Однако подобные действия совершает Вашингтон. В качестве примера он привел поставки оружия Украине.