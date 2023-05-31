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Лавров осадил американского посла Бригети после слов о поставках оружия ЮАР Москве

Политика
Лавров осадил американского посла Бригети после слов о поставках оружия ЮАР Москве

Послу США в ЮАР Рубену Бригети следует знать свое место и не лезть в чужие дела. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Недавно американский дипломат выразил мнение, что ЮАР якобы поставляет оружие Москве. Лавров с помощью одного высказывания осадил Бригетти.

«Если послу США что-то показалось – надо знать свое место и не лезть в чужие дела», – сказал Лавров.

Российский дипломат добавил, что Москва не нарушает международное право. Однако подобные действия совершает Вашингтон. В качестве примера он привел поставки оружия Украине.

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