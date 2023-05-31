Как обратил внимание собеседник «ПС», с этими же трудностями столкнулись и в других политсилах: «Новые люди», «Справедливая Россия — За Правду», ЛДПР. По мнению эксперта, КПРФ и «Яблоко», как оппозиционные партии, намерено озвучивают проблему, поднимают ее в СМИ, но это вовсе не означает, что для остальных данная тема не имеет значения.