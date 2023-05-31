Депутаты КПРФ провели акцию протеста у здания правительства Приморья за полчаса до заседания заксобрания и отчета губернатора Олега Кожемяко. Пикетчики потребовали допуска представителей партии в составы участковых избирательных комиссий (УИК), однако добились лишь внимания сотрудников полиции, сообщает портал VL.ru.
При этом в краевых избиркомах окончательного решения по вопросу нет: оправдана ли паника коммунистов, почему молчат остальные партии и подхватят ли протестную волну представители «Яблока», в беседе с «Политикой Сегодня» ответил политолог, президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков.
«В каждый УИК по коммунисту»
Накануне, 30 мая, представителей приморской КПРФ не включили в формируемые УИК. Партия лишилась членов комиссий с правом решающего голоса в большинстве районов Владивостока, кроме Советского. В Ленинском, к примеру, коммунисты вошли в состав лишь шести из 52 участков.
На следующее утро последователи идей Ленина решили привлечь внимание к своей проблеме и выстроились в цепочку перед правительственным зданием с лозунгами: «Требуем честных выборов», «Кожемяко боится контроля?», «Выборы без выбора», «Не смогли купить — значит снимем?», «В каждый УИК по коммунисту».
«Владивостокские коммунисты продолжают разжигать (или торговаться — впрочем, спорт куренью не помеха). <…> Благо — это все один и тот же "Белый дом" — и попикетировать успели, и губернатору поаплодировать», — иронизируют администраторы Telegram-канала «Выборы, выборы, выборы».
Уточняется, что после завершения сессии краевого парламента полицейские встретили восьмерых «активистов» прямо на выходе из зала заседания.
Излишняя паника?
Тем не менее наблюдение на выборах в нынешних реалиях стало действительно острой проблемой. Гращенков в беседе с «ПС» напомнил про сокращение независимых наблюдателей на избирательных участках на законодательном уровне, что фактически делает процесс голосования скрытым от лишних глаз.
«Это большой пласт проблемы — как наблюдать за выборами. Фактически все ограничено, людей стараются не допускать. Пытаться воздействовать на сам процесс теперь тоже достаточно сложно, поскольку это грозит наблюдателям уголовными статьями», — заметил собеседник издания.
Политолог допустил, что ситуация может повторить историю с выборами главы Приморья в 2018 году. Тогда КПРФ сняли со второго этапа своего кандидата Андрея Ищенко из-за того, что «результаты предыдущего тура были сфальсифицированы».
Сейчас приморским коммунистам необходимо выдвигать нового кандидата с рисками довести его до второго тура, либо же — слабого, чтобы он проиграл Кожемяко, продолжил Илья Гращенков. Поскольку надо выходить из ситуации, бойкот стал бы «более красивым решением», чем слабый кандидат или «слив» перед выборами.
«Поэтому, возможно, под соусом того, что выборы тяжело контролировать, коммунисты действительно не будут участвовать», — констатировал Гращенков.
Жалоба в ЦИК
Между тем «ястребы» из КПРФ готовят жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев рассказал «Независимой газете», что в юридическую службу партии поступают сигналы «из трех десятков регионов», в том числе, Омска, Оренбурга, Самары, а также Алтайского и Приморского краев.
Как минимум в трети российских субъектов коммунистам якобы дают понять, что они не попадут в состав УИК. По словам Камнева, в течение двух недель политсила примет решение с юридической точки зрения исходя из полученных официальных статистических данных — про недопуск говорят чаще всего «на словах»:
«Многие жалуются, что наших вообще не хотят включать, другие отмечают, что включат, но якобы в усеченном составе. Например, 15 марта ЦИК РФ распорядился, чтобы партпредставительство было равномерным — если от "Единой России" — 10 членов, то и от КПРФ должно быть 10. Но мы видим, что часто квота оппозиции урезается на треть по сравнению с долей партии власти».
«Яблоко» против
Об аналогичной проблеме заявили в «Яблоке»: глава петербургского отделения партии Николай Рыбаков уже направил соответствующее обращение председателю Центризбиркома Элле Памфиловой. Председатель фракции заверил, что на законодательном уровне закреплено представительство всех партий в избирательных комиссиях, но петербургский Горизбирком нарушает этот принцип.
«При этом ряд должностных лиц территориальных избирательных комиссии не скрывает, что целью является недопущение в состав участковых избирательных комиссий кандидатур, представленных партией "Яблоко"» — заявил Рыбаков.
Впрочем, Гращенков объяснил, что для выдвижения представителем «Яблока» необходимо пройти муниципальный фильтр — собрать определенное количество подписей. В этой связи политолог предположил, что если партия и будет выдвигаться, то только на губернаторских выборах.
О чем молчат другие
Как обратил внимание собеседник «ПС», с этими же трудностями столкнулись и в других политсилах: «Новые люди», «Справедливая Россия — За Правду», ЛДПР. По мнению эксперта, КПРФ и «Яблоко», как оппозиционные партии, намерено озвучивают проблему, поднимают ее в СМИ, но это вовсе не означает, что для остальных данная тема не имеет значения.
«В отличие от КПРФ и "Яблока", другие принимают условия игры такими, какие они есть. Они стараются выходить из ситуации, не озвучивая в медиа-пространстве проблемы, а договариваться о том, чтобы их наблюдение было более компетентным», — отметил политолог.
Подводя итог, Илья Гращенков подчеркнул, что в России не так много регионов, где коммунисты хотели бы отказаться от участия в выборах. Помимо Приморья сложная ситуация складывается в Красноярском крае и Якутии.
В первом, как допускает политолог, будет согласован «понятный кандидат», а в республике, вероятно, КПРФ придется выдвинуть непопулярного претендента, поскольку явных противников у действующего главы (Айсена Николаева) нет.
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