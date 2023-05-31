Дипломат Матернова сочла «слишком оптимистичными» планы Киева войти в ЕС в течение двух лет

Планы Украины присоединиться к Евросоюзу в течение двух лет оказались «слишком оптимистичными». В этом призналась новый посол объединения в стране Катарина Матернова.
Дипломат допустила, что в конце текущего года украинские власти смогут поднять этот вопрос на обсуждение за столом переговоров. Но для этого нужно получить согласие европейских лидеров.
«Предполагаю, что эта оценка с позиции самого вступления слишком оптимистична, но точные временные рамки я не могу обозначить», — отметила Матернова в интервью dennikn.sk.
Ранее глава МИД Австрии Александр Шалленберг выступил против принятия Киева в ЕС. По его мнению, сначала туда должны попасть страны Западных Балкан. Такое заявление министр сделал в интервью Welt.