Минобороны РФ: российские средства ПВО перехватили ракету Storm Shadow и 12 снарядов комплексов HIMARS

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки была перехвачена одна крылатая ракета Storm Shadow, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.
«Средствами ПВО за прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow», — заявили в российском военном ведомстве.
Кроме того, средствами ПВО России были уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Залиман ЛНР, Покровское и Старомайорское ДНР.