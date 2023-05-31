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Минобороны РФ: российские средства ПВО перехватили ракету Storm Shadow и 12 снарядов комплексов HIMARS

Армия
Минобороны РФ: российские средства ПВО перехватили ракету Storm Shadow и 12 снарядов комплексов HIMARS

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки была перехвачена одна крылатая ракета Storm Shadow, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

«Средствами ПВО за прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow», — заявили в российском военном ведомстве.

Кроме того, средствами ПВО России были уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Залиман ЛНР, Покровское и Старомайорское ДНР.

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