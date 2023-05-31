Ничего личного, просто бизнес. Минск просит Москву увеличить тарифы за транзит нефти

В целом же по итогам текущего года в Белоруссии ожидают падение уровня транзита топлива на 45,9%, а в сторону Варшавы и Берлина — на 71,2%. На этом фоне в «Гомельтранснафта Дружба» активно подсчитывают убытки: как говорится в письме, в первом квартале 2023-го потери достигли 329 миллионов рублей, и не исключено, что за первое полугодие они возрастут до 1,26 миллиарда рублей.

