Ничего личного, просто бизнес. Минск просит Москву увеличить тарифы за транзит нефти

Минск захотел повысить тарифы на транзит российской нефти. 26 мая белорусский оператор «Гомельтранснафта Дружба» попросил компанию «Транснефть» увеличить с 1 июля стоимость прокачки «черного золота» через территорию республики на 84% к нынешнему уровню. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой копию письма.
Причиной такого решения, отметили представители компании, стало существенное снижение поставок российского сырья в Европу по трубопроводу «Дружба» на фоне западных санкций. Так, за первые три месяца 2023-го грузооборот на транзитных направлениях сократился на 38,6% и стал ниже той отметки, которая была заявлена РФ во время планового пересмотра тарифов. Уменьшение объемов было зафиксировано и в направлении ФРГ и Польши — на 55,2%.
В целом же по итогам текущего года в Белоруссии ожидают падение уровня транзита топлива на 45,9%, а в сторону Варшавы и Берлина — на 71,2%. На этом фоне в «Гомельтранснафта Дружба» активно подсчитывают убытки: как говорится в письме, в первом квартале 2023-го потери достигли 329 миллионов рублей, и не исключено, что за первое полугодие они возрастут до 1,26 миллиарда рублей.
Чтобы не допустить такого развития событий, белорусский оператор нефтепровода «Дружба» попытался оптимизировать количество сотрудников и повторно повысить тарифы на внутреннюю прокачку «черного золота» на местные нефтеперерабатывающие заводы.
Впрочем, пока просьба Минска осталась без внимания — в «Транснефти» подтвердили получение письма, но не стали отвечать на вопросы журналистов.
Стоит отметить, что ранее с аналогичной просьбой к российской компании выступила «Укртранснафта» — оператор участка «Дружбы» на украинской территории. Там призвали увеличить тарифы в два этапа: с 1 июня предлагалось повысить стоимость прокачки нефти на 25% (до 17 евро за тонну), а с 1 августа — на 23,5% (до 21 евро за тонну).
Мнение экспертов
Генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, что письменная просьба Минска с юридической точки зрения полностью обоснована, поскольку вопрос транзита российской нефти через территорию Белоруссии регулируется рыночными механизмами.
«Дело в том, что данный договор является коммерческим, поэтому в нем прописано законное право каждой стороны пересматривать цены. <…> Это совершенно коммерческие отношения», — подчеркнул эксперт.
Аналитик добавил, что если предложенные белорусским оператором тарифы будут согласованы и приняты российской стороной, то конечные издержки лягут на плечи на потребителей. Цены для европейских покупателей вырастут, что подстегнет их желание обратиться к альтернативным поставщикам нефти. Однако найти замену российскому сырью будет не так просто.
«В краткосрочном временном периоде я не вижу никаких серьезных рисков, потому что в Европе нет альтернативы нефтепроводу “Дружба”. По нему идет самая дешевая нефть», — резюмировал Листовский.
В свою очередь ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович призвал рассматривать ситуацию с возможным повышением тарифов не столько с экономической точки зрения, сколько в контексте нынешнего противостояния между Россией и Западом.
«России выгодно, чтобы у власти в Белоруссии находился [Александр] Лукашенко, и система не сменилась на прозападную. <…> В текущей ситуации лучше, чтобы был он. Россия может пойти на различные уступки в сторону Белоруссии. Более того, они могут принимать различные формы, не ограничиваясь только тарифами», — рассуждает собеседник «ПС».
К тому же, продолжил Митрахович, в настоящее время некоторые объемы российской нефти остались у Чехии, Словакии и Венгрии, но они совсем не значительны и не играют большой роли.
«Если надо платить — будем платить. Это не самая большая субсидия в белорусскую экономику в нашей современной истории», — подытожил эксперт.
От Альметьевска до Германии
Система магистральных нефтепроводов «Дружба» является одной из крупнейших в мире. Она была построена в 1960-е годы для перекачки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в страны Восточной Европы: Польшу, Чехословакию, ГДР и Венгрию.
Маршрут начинается от Альметьевска и через Брянск доходит до белорусского Мозыря, где нефтепровод разделяется на две ветки: северную и южную. Первая идет в сторону Прибалтики и далее через Польшу в Германию. Вторая пролегает через украинскую территорию, Чехию и Словакию и заканчивается в Венгрии и Хорватии.
Всего в данную систему входит 46 насосных станций, 8,9 тыс. километров трубопроводов, а резервуарные парки способны вместить 1,5 млн кубических метров нефти.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, почему экономическая война Запада против России полностью провалилась.