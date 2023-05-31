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Ничего личного, просто бизнес. Минск просит Москву увеличить тарифы за транзит нефти

Европа и США
Ничего личного, просто бизнес. Минск просит Москву увеличить тарифы за транзит нефти

Минск захотел повысить тарифы на транзит российской нефти. 26 мая белорусский оператор «Гомельтранснафта Дружба» попросил компанию «Транснефть» увеличить с 1 июля стоимость прокачки «черного золота» через территорию республики на 84% к нынешнему уровню. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой копию письма.

Причиной такого решения, отметили представители компании, стало существенное снижение поставок российского сырья в Европу по трубопроводу «Дружба» на фоне западных санкций. Так, за первые три месяца 2023-го грузооборот на транзитных направлениях сократился на 38,6% и стал ниже той отметки, которая была заявлена РФ во время планового пересмотра тарифов. Уменьшение объемов было зафиксировано и в направлении ФРГ и Польши — на 55,2%.

В целом же по итогам текущего года в Белоруссии ожидают падение уровня транзита топлива на 45,9%, а в сторону Варшавы и Берлина — на 71,2%. На этом фоне в «Гомельтранснафта Дружба» активно подсчитывают убытки: как говорится в письме, в первом квартале 2023-го потери достигли 329 миллионов рублей, и не исключено, что за первое полугодие они возрастут до 1,26 миллиарда рублей.

Ничего личного, просто бизнес. Минск просит Москву увеличить тарифы за транзит нефти

Чтобы не допустить такого развития событий, белорусский оператор нефтепровода «Дружба» попытался оптимизировать количество сотрудников и повторно повысить тарифы на внутреннюю прокачку «черного золота» на местные нефтеперерабатывающие заводы.

Впрочем, пока просьба Минска осталась без внимания — в «Транснефти» подтвердили получение письма, но не стали отвечать на вопросы журналистов.

Стоит отметить, что ранее с аналогичной просьбой к российской компании выступила «Укртранснафта» — оператор участка «Дружбы» на украинской территории. Там призвали увеличить тарифы в два этапа: с 1 июня предлагалось повысить стоимость прокачки нефти на 25% (до 17 евро за тонну), а с 1 августа — на 23,5% (до 21 евро за тонну).

Ничего личного, просто бизнес. Минск просит Москву увеличить тарифы за транзит нефти

Мнение экспертов

Генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, что письменная просьба Минска с юридической точки зрения полностью обоснована, поскольку вопрос транзита российской нефти через территорию Белоруссии регулируется рыночными механизмами.

«Дело в том, что данный договор является коммерческим, поэтому в нем прописано законное право каждой стороны пересматривать цены. <…> Это совершенно коммерческие отношения», — подчеркнул эксперт.

Аналитик добавил, что если предложенные белорусским оператором тарифы будут согласованы и приняты российской стороной, то конечные издержки лягут на плечи на потребителей. Цены для европейских покупателей вырастут, что подстегнет их желание обратиться к альтернативным поставщикам нефти. Однако найти замену российскому сырью будет не так просто.

Ничего личного, просто бизнес. Минск просит Москву увеличить тарифы за транзит нефти
«В краткосрочном временном периоде я не вижу никаких серьезных рисков, потому что в Европе нет альтернативы нефтепроводу “Дружба”. По нему идет самая дешевая нефть», — резюмировал Листовский.

В свою очередь ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович призвал рассматривать ситуацию с возможным повышением тарифов не столько с экономической точки зрения, сколько в контексте нынешнего противостояния между Россией и Западом.

«России выгодно, чтобы у власти в Белоруссии находился [Александр] Лукашенко, и система не сменилась на прозападную. <…> В текущей ситуации лучше, чтобы был он. Россия может пойти на различные уступки в сторону Белоруссии. Более того, они могут принимать различные формы, не ограничиваясь только тарифами», — рассуждает собеседник «ПС».

К тому же, продолжил Митрахович, в настоящее время некоторые объемы российской нефти остались у Чехии, Словакии и Венгрии, но они совсем не значительны и не играют большой роли.

«Если надо платить — будем платить. Это не самая большая субсидия в белорусскую экономику в нашей современной истории», — подытожил эксперт.

От Альметьевска до Германии

Ничего личного, просто бизнес. Минск просит Москву увеличить тарифы за транзит нефти

Система магистральных нефтепроводов «Дружба» является одной из крупнейших в мире. Она была построена в 1960-е годы для перекачки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в страны Восточной Европы: Польшу, Чехословакию, ГДР и Венгрию.

Маршрут начинается от Альметьевска и через Брянск доходит до белорусского Мозыря, где нефтепровод разделяется на две ветки: северную и южную. Первая идет в сторону Прибалтики и далее через Польшу в Германию. Вторая пролегает через украинскую территорию, Чехию и Словакию и заканчивается в Венгрии и Хорватии.

Всего в данную систему входит 46 насосных станций, 8,9 тыс. километров трубопроводов, а резервуарные парки способны вместить 1,5 млн кубических метров нефти.

Ранее «Политика Сегодня» писала о том, почему экономическая война Запада против России полностью провалилась.

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