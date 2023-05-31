«Внимательно наблюдаем»: в Кремле поддержали Сербию на фоне обострения ситуации в Косово

Москва обеспокоена обострением ситуации в Косово. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос о позиции Кремля по ситуации в Косово. Кремль поддерживает Сербию на фоне обострений, подчеркнул Песков.
«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация, обеспокоены [в связи с этим]», — говорится в комментарии Пескова для прессы.
Ранее в МИД Китая также отреагировали на события в Сербии. Представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин подчеркнула, что Пекин солидарен с усилиями Белграда по защите своего суверенитета.