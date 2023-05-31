С Новым Годом!

«Внимательно наблюдаем»: в Кремле поддержали Сербию на фоне обострения ситуации в Косово

Политика
«Внимательно наблюдаем»: в Кремле поддержали Сербию на фоне обострения ситуации в Косово

Москва обеспокоена обострением ситуации в Косово. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос о позиции Кремля по ситуации в Косово. Кремль поддерживает Сербию на фоне обострений, подчеркнул Песков.

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация, обеспокоены [в связи с этим]», — говорится в комментарии Пескова для прессы.

Ранее в МИД Китая также отреагировали на события в Сербии. Представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин подчеркнула, что Пекин солидарен с усилиями Белграда по защите своего суверенитета.

#кремль #песков #сербия #косово